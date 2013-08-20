الأمير فهد بن سلطان: لنجعل اليوم الوطني مميزا في تبوك

نادر العنزي (تبوك)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ظهر أمس بقاعة الاجتماعات بمكتب سموه الاجتماع الإعدادي للاحتفاء باليوم الوطني لهذا العام 1434هـ.واستهل سموه الاجتماع برفع التهاني لقيادة الوطن الشامخ وقال «إننا نهنئ أنفسنا ويستحق هذا اليوم أن يكون مميزا في فعالياته ومظاهر الاحتفاء به ضمن برنامج متكامل لا يقتصر على مدة محدودة أو يوم كما أن علينا أن نهيئ الأجواء المناسبة لكافة شرائح المجتمع للمشاركة. وأضاف سموه «يجب أن تعم الاحتفالات كافة المحافظات والمراكز وتهيأ الحدائق والمجمعات التجارية». وأكد سموه أن راية بلادنا التي تحمل أشرف شعار (لا إله إلا الله محمدا رسول الله) يجب أن نرفعه جميعا فوق هاماتنا وفي كل مكان في هذه المناسبة المميزة من عمر بلادنا. وتابع سموه «إن هذه المناسبة تدعونا لاستحضار وتذكر الأعمال الخالدة لموحد ومؤسس الوطن العزيز الملك عبدالعزيز ورجاله المخلصين الذين شاركوا في تأسيس هذه البلاد أعزها الله لنجعل هذا اليوم يوما مميزا في تبوك». ووجه سموه بإعداد تصور شامل لكافة الفعاليات والمناسبات التي ستنفذ خلال أيام الاحتفاء باليوم الوطني من كافة الإدارات المعنية في المنطقة. كما ناقش سموه مع الجميع عدد من النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.