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موديز تحذر هولندا من فقدان تصنيفها الائتمانى الممتاز

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موديز تحذر هولندا من فقدان تصنيفها الائتمانى الممتاز موديز تحذر هولندا من فقدان تصنيفها الائتمانى الممتاز

حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى هولندا من فقدانها تصنيفها الائتمانى الممتاز.

وعزت الوكالة، الاثنين، فى لندن هذا التحذير إلى تخفيض مكتب التخطيط المركزى "سى بى إف" لتوقعاته الخاصة بالنمو وضعف مؤشر ثقة المستهلكين.

وأشارت الوكالة إلى ضعف التوقعات الخاصة بالتطور الاقتصادى لهذا العام، كما توقعت استمرار التباطؤ الاقتصادى للعام المقبل.

يذكر أن موديز لا تزال تمنح هولندا حتى الوقت الراهن أفضل درجة تصنيف ائتمانى "ايه ايه ايه"، لكنها تبقى على نظرة مستقبلية سلبية لهذا التصنيف.

تجدر الإشارة إلى أن هولندا تسجل ركوداً منذ عام، ويعلل خبراء موديز تحذيرهم لهولندا فى المقام الأول بما وصفوه "الانتكاسة القوية للغاية" لمناخ ثقة المستهلكين، مشيرين إلى تراجع العقارات خلال الأعوام الخمسة الماضية بنسبة 20%.

كما عزا هؤلاء الخبراء التحذير إلى الاقتطاعات العديدة فى صناديق التقاعد بالبلاد والاضطراب السياسى، لاسيما فى مسألة التعامل مع القروض العقارية.

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مصر 365

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