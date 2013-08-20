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6 إبريل تطالب وضع نقيب المرشدين بالبحر الأحمر على قائمة الترقب

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6 إبريل تطالب وضع نقيب المرشدين بالبحر الأحمر على قائمة الترقب 6 إبريل تطالب وضع نقيب المرشدين بالبحر الأحمر على قائمة الترقب

أكدت أعضاء حركة 6 إبريل البحر الأحمر، أنهم تابعوا بكل أسف تصريحات مازن عكاشة نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، لقناة ZDF الألمانية عندما قال إن ما حدث فى انقلاب ونعيش عصر الفاشية، ودعا السائحين الألمان لعدم زيارة مصر وأن البحر الأحمر ليس مكانا آمنا.

واعتبرت الحركة فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن تلك التصريحات بأنها خيانة عظمى للوطن لما تحتويه من تأثير السلبى على السياحة الوافدة إلى مصر وأضرار قد تلحق بالعاملين بها وانهيار فى الدولة والتى تعد السياحة ركيزة أساسية فيه.

وتطالب حركة 6 إبريل البحر الأحمر فى بيانها الجهات المسئولة فى الدولة بوضعه على قائمة ترقب الوصول من السفر فى جميع المطارات وإسقاط الجنسية المصرية عنه وتقديمه للمحاكمة لما ترتب على ذلك من خسائر فادحة فى السياحة وإبلاغ الإنتربول الدولى بملاحقته.

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مصر 365

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