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المتحدث باسم "الإخوان" بعد إلقاء القبض على "المرشد": "بديع" فرد من الجماعة وسنظل صامدين في الميادين

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المتحدث باسم "الإخوان" بعد إلقاء القبض على "المرشد": "بديع" فرد من الجماعة وسنظل صامدين في الميادين المتحدث باسم "الإخوان" بعد إلقاء القبض على "المرشد": "بديع" فرد من الجماعة وسنظل صامدين في الميادين

كتب : محمد شنح منذ 12 دقيقة

في أول تعليق رسمي من الإخوان المسلمين على إلقاء القبض على المرشد العام للجماعة، دكتور محمد بديع، فجر اليوم، قال دكتور أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين‏‏: "‏نعود ونكرر ما نشرناه في ١٢ أغسطس، بأن دكتور محمد بديع هو فرد من أفراد الإخوان، والإخوان هم عضو من أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، والتحالف الوطني في القلب من الشعب المصري الصامد في الميادين بالملايين ليل نهار، ولا يملك أحد كائنًا من كان أن يتنازل قيد شعرة عن حقوق المصريين في حياة آمنة مطمئنة بعيدًا عن الخائنين والفاسدين من عصبة انقلاب ٣ يوليو".

وأضاف عارف، في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "واعلموا أن قطرة دم واحدة من (هالة أبو شعيشع) أو (أحمد عاصم) أو (عيسى عصام) أو غيرهم من مئات الشهداء خلال شهر في هذا الانقلاب الدموي الغادر لَتَعدِل جهود الأحياء جميعًا بما فيهم رئيس البلاد الشرعي دكتور محمد مرسي".

وتابع قائلاً: "ونكرر أن القضية ليست سياسية أو حزبية، بل قضية وطنية بعيدًا عن مجموعة فكرت ودبرت

وأنهى عارف تدوينته بقوله: "المصريون يقولون (اللي خلف ما ماتش)، وببساطة هيهات أن تموت الثورة!!".

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