تجديد الاعتماد الدولي لكلية خدمة المجتمع بـ «أم القرى»

أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

جدد المجلس الدولي للاعتماد الأكاديمي، شهادة الاعتماد COE ، لكلية خدمة المجتمع بجامعة أم القرى للمرة الخامسة بعد توافر المعايير الأكاديمية الدولية بالكلية. وأوضح عميد كلية خدمة المجتمع بالجامعة الدكتور عبدالرحمن بالخيور، أن الحصول على الشهادة جاء بعد توافر المعايير الدولية بالكلية ونتيجة لاستمراريتها في تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي الدولي البالغة 11 معيارا منها عدد الطلاب المقبولين والخريجين ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب وعدد الخريجين ومدى ملاءمة القاعات والمعامل من حيث طاقة الاستيعاب والتجهيزات لإتمام العملية التعليمية بشكل يضمن جودة المخرج التعليمي.