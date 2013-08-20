قرب انطلاق العام الدراسي يُنعش محلات اللوازم المدرسية

عاطف السويهري (مكة المكرمة)
نتعشت محلات بيع اللوازم المدرسية بمكة المكرمة مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك بعد ركود دام طيلة إجازة الصيف، حيث بدأت تلك المحلات والمكتبات في الاستعداد لجلب تلك اللوازم منذ بداية شهر رمضان -على حد قول العاملين بها- وذلك في الوقت الذي أبدى عدد من زبائنها استغرابهم من زيادة أسعار معظم لوازمها.. «عكـاظ» جالت في عدد من المكتبات واستمعت لعدد من مرتاديها في هذا الخصوص.يقول علي العتيبي، بأنه زار، أمس، عددا من المكتبات، مشيرا إلى أن تلك المحلات والمكتبات ممتلئة بجميع اللوازم من حقائب مدرسية وأقلام ودفاتر بجميع الأنواع وغيرها، إلا أنه أبدى استغربه -على حد قوله- من أن هناك زيادة في الأسعار، عما كانت عليه في السابق في ظل غياب الرقابة عليها، مطالبا بتشديد الرقابة عليها وعدم المبالغة في الأسعار.أما يحيى محمد، أحد العاملين في إحدى المكتبات، فيشير إلى أن الاستعدادات للعام الدراسي من قبل المكتبات بدأت منذ وقت مبكر، مبينا أنهم جلبوا جميع ما يحتاجه الطلاب والطالبات والمعلمين من لوازم منذ بدء شهر رمضان المبارك، لتلبية جميع المطالب. وأضاف «منذ اليوم الرابع من هذا الشهر ازداد الإقبال على تلك المحلات والمكتبات رغبة من الجميع في شراء تلك المستلزمات خاصة أن في هذه الأيام إقبالا شديدا عليها وذلك لقرب بدء العام الدراسي».