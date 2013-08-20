وزير الحج يتفقد استعدادات مؤسسة الدول الأفريقية

أحمد الحسني (مكة المكرمة)

يتفقد وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، اليوم، استعدادات مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية لموسم الحج المقبل.ورحب رئيس مجلس الإدارة المطوف عبدالواحد برهان سيف الدين بالزيارة التفقدية لوزير الحج للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية، مبينا أن الزيارة تأتي من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسهيل أمور الحج والعمل على صهر الصعاب وتذليلها أمام الحجاج.وأوضح سيف الدين أن مؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية تخدم ولله الحمد 39 دولة أفريقية من خلال أقسام ولجان يتم تشكيلها وتعمل على الاستقبال والتفويج، والمتابعة والمساندة لتقيم أداء اللجان ومجموعات الخدمة الميدانية ومراقبة مساكن الحجاج وتقييمها والتأكد من توفر وسائل السلامة الوقائية لضمانة راحة الحجاج وطمأنينيتهم وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم.