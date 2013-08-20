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ضبط أجهزة تشويش بالمركز الإعلامى للإخوان بالإسكندرية

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ضبط أجهزة تشويش بالمركز الإعلامى للإخوان بالإسكندرية ضبط أجهزة تشويش بالمركز الإعلامى للإخوان بالإسكندرية
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منذ 1 ساعة 22 دقيقة


> تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر من الأهالى بوجود أجهزة تشويش داخل شقه بالطابق الثالث بالعقار رقم 10 شارع أبن الجارحى.

وعقب تقنيين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائى بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامه للأمن الوطنى والأمن العام والإداره العامه للمساعدات الفنيه وتم مداهمة الشقه وتبين أنها بكامل مسطح العقار بها عدد 7 غرف يتم إستخدام إحداها كأستديو مرئى عن طريق النت، وإستخدام أخرى كأستديو صوتى مدون على جدرانها “راديو صوت صوت كل المصريين – المركز الإعلامى للإخوان المسلمين .
> عثر بداخل الشقه على عدد من أجهزة الكمبيوتر واللاب توب والسماعات والكاميرات والسيديهات وشرائط الفيديو والشفرات وبعض اجهزة التشويش والمنشورات والأعلام وكشوف الحسابات الخاصه بجماعة الإخوان المسلمين وكم هائل من الجرائد اليوميه القديمه والحديثه التى تتضمن أخبار خاصه عن الجماعه وشاشات عرض تليفزيونيه كبيره الحجم كما عثر على عدد من الكتب الخاصه بجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من الشعارات الخاصه بهم، وفاكس وكميه كبيره من إيصالات صرف لمبالغ نقديه مختلفه عليها شعار شركة 3D للإنتاج الإعلامى وعدد كبير من الأوراق والأجندات والأختام المدون عليها شعار تلك الشركه.

وبالفحص تبين أن الشقه ملك المدعو محمد على يوسف مقيم القاهره وأنه قام بتأجيرها لشركة 3D للدعايه، وجارى فحص المضبوطات بمعرفة الإداره العامه للمساعدات الفنيه بالوزاره وجهاز الأمن الوطنى وإدارة البحث الجنائى بالمديرية، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابه.
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