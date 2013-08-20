إنشاء أول بورصة للخضر والفاكهة بالبحيرة

البحيرة- نصر اللقانى: منذ 4 دقيقة 44 ثانية



> أعلن الدكتور مصطفي هدهود محافظ البحيرة عن تبني المحافظة خطة عامة لتطوير المخابز النصف آليه إلي مخابز آليه للوصول إلي رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان بالتنسيق مع أصحاب المخابز وتحفيزهم وتحفيزهم وتقديم التسهيلات اللازمه لهم .

جاء ذلك خلال لقائه بوفد من ممثلي وزارة الإنتاج الحربي بالغرفة التجارية بالبحيرة بحضور محمد الصيرة السكرتير العام المساعد و المحاسب فتحي مرسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة واللواء فتحي عبد الغني رئيس مدينة دمنهور حيث تم مناقشه عدد من القضايا المطلوب التدخل فيها بشكل عاجل وعلى رأسها تدوير المخلفات الزراعية والقمامة وإعادة تدويرها وشراء سيارات كبس وتجميع قمامة لتوفير العديد من فرص العمل .

> كما تمت مناقشة مشروع إنشاء الغرفة التجارية بالبحيرة لأول بورصة للخضر والفاكهة بالمشاركة مع غرفة الإسكندرية على مساحة 57 فدان و14 قيراط بمنطقة التحرير بمركز بدر علاوة على تخصيص جزء من هذه المساحة لإنشاء بورصة سلعية مشتركة تخدم محافظتي البحيرة والإسكندرية والتي تهدف إلى منع الممارسات الإحتكارية ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية وكذلك تمكين متخذي القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع مما يعاون في

> التخطيط الزراعي والصناعي والاستيرادي وتنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة .

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