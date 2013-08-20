معالجة «دوران الموت» بمواصفات هندسية

تجاوبا مع .. الطرق والمرور:
عبدالكريم الذيابي (الطائف)
وجهت لجنة مشكلة من إدارتي الطرق والنقل والمرور بالطائف بإحالة الأخطاء والأحداث المتكررة في فتحة دوران الموت على الطريق الدائري المقابلة لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي للدراسة وإعادة تصميمها نتيجة عدم مواءمتها مع المواصفات الهندسية.وتشكلت اللجنة برئاسة مدير ادارة الطرق والمواصلات المهندس عمر الحسيني ومدير مرور الطائف العميد حسن زويد القثامي، إضافة لمهندسين وخبراء من إحدى الشركات المتخصصة، حيث وقفت ميدانيا على نقطة الدوران ورفعت مرئياتها ومقترحاتها لمعالجة الخلل الذي نجمت عنه حوادث متكررة ووفيات وما شكله من خطر على حياة المسافرين عبر الطريق الدائري السريع.وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أنه تمت إحالة كل ما يتعلق بفتحة الدوران لإحدى الشركات المتخصصة لدراستها هندسيا وتوضيح سبل المعالجة بشكل فوري.وتشير المعلومات الى أنه ستتم إعادة تصميم فتحة الدوران، حيث إنها لا تتوافق مع المواصفات في شكلها الحالي وما تعانيه من ضيق.ويرى خبراء ومهندسون أنه يجب توسعة كتف الطريق النازل باتجاه منطقة الشفاء السياحية بمسافة محددة قبل وبعد نقطة الدوران حسب المواصفات والاشتراطات المرورية التي تضمن سلامة المسافرين.ويتوقع البدء قريبا في إعادة تصميمها.ويأتي هذا تجاوبا مع ما نشرته «عكاظ» في تقرير سابق عن الأخطار الناجمة لفتحة الدوران ومعاناة الأهالي والمواطنين، خاصة أن غالبية من يرتادها من المرضى والمراجعين لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.