مسرحيتان ضمن مهرجان للشباب

محمد الزهراني (الطائف)
عرضت فرقة الفنون المسرحية بفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمدينة المنورة مساء أمس على مسرح النشاط الطلابي بالطائف مسرحية «السفر بر لك» وذلك ضمن مهرجان الطائف لمسرح الشباب في دورته الثانية، والذي ينظمه حاليا فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالطائف.وتحكي المسرحية -وهي من تأليف فهد محمود الأسمر، وإخراج بادي خلف التميمي- مأساة «السفر بر لك» التي حصلت قبل مائة سنة في المدينة المنورة، حينما هجر أهل المدينة ولم يبق غير قليل من سكانها، معاناتهم في ترحالهم وتهجيرهم والمعاناة التي عاشها من بقي منهم في المدينة ولم يرحل عبر القطار، حتى أتت بشائر الخير بقدوم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله.كما عرضت فرقة الفنون المسرحية بجمعية الثقافة والفنون بالرياض بقاعة فهد ردة الحارثي للفنون بفرع الجمعية بالطائف مسرحية «وادي الرال» تأليف عبدالله عوض الشهري، وإخراج بسام عبدالله الدخيل.والمسرحية عن نص مسرحية «غبار بن بجعة» للكاتب محمد العثيمين، والمسرحية عن وادٍ يفيض قوة وعظمة، دموع أهله تتحجر دون أن تسقط، وضحكاتهم الصاخبة لا تصدر ضوضاء، وحينما يموتون، يموتون واقفين مبتسمين.وستتواصل اليوم فعاليات المهرجان بعرض مسرحيتين الأولى مسرحية «تعايش» لفرقة الفنون المسرحية بفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالقصير، وذلك على مسرح النشاط الطلابي، فيما تعرض هيئة الشباب والرياضة بدولة الكويت بقاعة فهد ردة الحارثي للفنون بفرع الجمعية بالطائف مسرحية «يوميات أدت إلى الجنون».