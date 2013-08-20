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أمطار متوسطة تكشف ضعف تصريف السيول

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أمطار متوسطة تكشف ضعف تصريف السيول أمطار متوسطة تكشف ضعف تصريف السيول

 عبدالكريم الذيابي (الطائف)

هطلت عصر امس امطار متوسطة إلى خفيفة على محافظة الطائف، شملت عدة مراكز وقرى، ما دفع إدارة الدفاع المدني ودوريات المرور للتأهب في الشوارع والميادين. وتركزت الامطار على منطقة الشفا السياحية واحياء شرق الطائف والشهداء والصناعية وكذلك وادي جليل بينما شهدت قرى جنوب المحافظة امطارا متوسطة في منطقة ليه وسديرة، سالت على اثرها الاودية والشعاب، فيما ظهرت على عدة شوارع رئيسية داخل المحافظة تجمعات للمياه كشفت ضعفا في نقاط التصريف للسيول. وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أنه لم تسجل اي مرورية او بلاغات تذكر بسبب الامطار.

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