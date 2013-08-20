المرشحين لوظائف التشغيل الذاتي بالمظيلف

إبراهيم المتحمي، عبدالله الفقيه (القنفذة)

أعلنت الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة أسماء المرشحين لوظائف برنامج التشغيل الذاتي بمستشفى المظيلف والتي سبق الإعلان عنها في تاريخ 26/4/1434هـ، وأهابت بجميع المرشحين الحضور إلى مقر المديرية الكائن بحي الخالدية بالقنفذة، إدارة التشغيل الذاتي، لإكمال بياناتهم.وذكر المساعد المالي والإداري علي الشهابي أن المرشحين هم: محمد علوان الكثيري «فني حاسب آلي»، ناجي عمر المعشي «فني وسائل سمعية وبصرية»، وائل إبراهيم الشنبري «موظف حركة»، عيسى عبدالله الحازمي «موظف متابعة»، محمد مبارك الشيخي «موظف استقبال واستعلامات»، أحمد خضر حسن «موظف استقبال واستعلامات»، تركي زين الزبيدي «ثلاجة موتى»، مهدلي محمد الشيخي «سائق»، علي أحمد عثمان الزبيدي «سائق»، محمد علي حمزة الشهابي «سائق»، أحمد عطية أحمد الشهابي «معقب خدمات حكومية»، موسى محسن السهيمي «مساعد خدمات مرضى»، سارة صالح الهذلي «أخصائية تغذية»، مريم حسن الزبيدي «أخصائية مختبر»، جعفر علي الشاردي «أخصائي مختبر»، علي عثمان السفري «أخصائي مختبر»، إبراهيم عبدالله الرحيلي «أخصائي تغذية».