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قلة الطلاب والطالبات يدفع إدارة التعليم لضم 14 مدرسة

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قلة الطلاب والطالبات يدفع إدارة التعليم لضم 14 مدرسة قلة الطلاب والطالبات يدفع إدارة التعليم لضم 14 مدرسة

 محمد الزهراني (الطائف)

أصدر المدير العام للتربية والتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني، قرارا يقضي بضم 8 مدارس ابتدائية للبنين لقلة عدد طلابها، وذلك على النحو التالي: ضم مدرسة الشرا لمدرسة حرجل، ضم مدرسة الصبخة لمدرسة العوصاء، ضم مدرسة السليم لمدرسة بوا، ضم مدرسة الحفاة لمدرسة الصور، ضم مدرسة طلح لمدرسة السيل الكبير، ضم مدرسة فرعة بني حرب لمدرسة مهور، ضم مدرسة أبو غيل لمدرسة عمرو بن العاص، ضم مدرسة العيلة لمدرسة ثمالة.كما أصدر الدكتور الشمراني قرارا يقضي بضم ست مدارس ابتدائية للبنات لقلة عدد طالباتها وجاءت كالتالي: ضم مدرسة السراحين لمدرسة ريع بقران، ضم مدرسة الشوحطة لمدرسة الذويبات، ضم مدرسة الخضراء بالحارث لمدرسة حريزة، ضم مدرسة أبو غيل لمدرسة ثمالة، ضم مدرسة لزان لمدرسة ريع بقران، ضم مدرسة الراغية لمدرسة الرفايع.

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