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بالصور.. الأهالى يحرقون 8 من محلات الإخوان بشبين الكوم عقب تشييع جثامين الشهداء

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بالصور.. الأهالى يحرقون 8 من محلات الإخوان بشبين الكوم عقب تشييع جثامين الشهداء بالصور.. الأهالى يحرقون 8 من محلات الإخوان بشبين الكوم عقب تشييع جثامين الشهداء

مطعم مؤمن

قام الألاف من أهالى محافظة المنوفية فجر اليوم باقتحام عدد من محلات ومنازل قيادات تنظيم الإخوان بالمحافظة وإضمار النيران بها ، وذلك بعد تشييع جثامين جنود رفح الذين قُتلوا صباح أمس .

واشتعلت النيران فى ثمانيه من كبرى محلات شبين الكوم والتى يملكها أعضاء الجماعة المحظورة ، وهى محلات “مؤمن” التابعة لخيرت الشاطر “النائب العام لمُرشد الجماعة” ، و محلات “التوحيد والنور” التابعة لأحد قيادى الجماعة بالمنوفية ، ومحلات “الأرقم” ، ومحلات “الإسلامية” ، ومحلات كهرباء سعد حسين “الخاصة بعضو مجلس الشعب المنحل سعد حسين” ، ومحلات “غازى للإلكترونيات” ، ومحلات “مكة المكرمة” ، والتى تنتمى جميعها إلى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين .

هذا وقام الأهالي بإشعال النيران فى سيارة كان يقودها أحد الملتحين بالبر الشرقى وسط حالة من التهديد والوعيد بالمزيد من  .

 

 

 

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