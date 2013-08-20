المستقلة لـ"المعاهد القومية" تبحث إنشاء لجنة نقابية بالقاهرة والجيزة

أعلن طارق مرسى رئيس النقابة المستقلة للمعاهد القومية عن عقد اجتماع لمجلس إدارة النقابة يوم 7 سبتمبر القادم بمقر نادى المعلمين بالجيزة، لبحث إنشاء لجنة نقابية بالقاهرة والجيزة بالإضافة إلى لجان المدارس.

وقال مرسى، إنه تم تحديد ميعاد الجمعية العمومية ومكانها وفق المعطيات الموجودة الآن، والتى تمثلت فى أن الاجتماع سوف يقتصر على المعلمين الذين لهم قدرة استيعابية ومقترح لتكوين النقابة.

وأضاف طارق: أن الاجتماع سيتواجد فيه فريق من مجلس إدارة النقابة للإشراف والرقابة على انتخابات اللجنة النقابية وسيتم تشكيل فريق كنواة للجنة القاهرة.

وأوضح طارق أنه سيتسلم الحضور إيصالات للتوريد ونماذج لتسجيل العضوية وصورة من اللائحة طبق الأصل، بالإضافة إلى صورة من جواب الإشهار معتمدة من النقابة ويوقع بالاستلام ليبدأ الفريق فى مهام عمله، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للنقابة هى التى تحكم بين اللجان النقابية ومجلس الإدارة وستعرض للتعديل وفق المعطيات الجديدة خلال الجمعية العمومية القادمة.

وأشار طارق إلى أنه نظرا لما حققته النقابة من نجاحات متتالية على مدار عام من إنشائها، وجدت أن هذا الوقت يناسب قدراتها وإمكاناتها لتأسيس أول لجنة فرعية لها بالقاهرة والجيزة خاصة فى ظل وجود إقبال من العاملين بالمعاهد القومية على الاشتراك بالنقابة وتابع طارق أن هذا العمل يدعم النقابة خصوصا بعد الاعتراف بها كنقابة ذات كيان قانونى.

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