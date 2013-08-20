"الأطباء" تستضيف دورة للتأهيل النفسى للمتضررين من الأحداث الجارية

تنظم مجموعة نفسانيون من أجل الثورة بنقابة الأطباء، دورة للتدريب على الدعم النفسى والمجتمعى لعموم المصريين المتضررين نفسياً من الأحداث الجارية.

ويحاضر فى الدورة نخبة من أساتذة وخبراء الطب النفسى وتستضيف نقابة أطباء مصر الدورة يومى 21 و22 أغسطس من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً بدار الحكمة.

> الدورة موجهة إلى المتخصصين فى مجال الصحة النفسية والعمل الاجتماعى والمتطوعين من الأطباء وغيرهم.

كانت مجموعة نفسانيون من أجل الثورة تشكلت فى 9 فبراير 2011 أثناء أحداث الثورة بميدان التحرير برئاسة الراحل د.أحمد شوقى العقباوى د.محمد المهدى ود.محمد غانم ود.وائل أبو هندى.