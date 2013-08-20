جعجع: لبنان لا يمكن أن يستمر بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة

أكدت عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ستريدا جعجع، ورأت جعجع أن معادلة الجيش والشعب والمقاومة لا يمكن الاستمرار بها بعد الانسحاب الإسرائيلى من لبنان.

واستنكرت ستريدا جعجع، فى تصريح صحفى نشر اليوم، التفجير الذى وقع فى منطقة الرويس بالضاحية الجنوبية لبيروت "معقل حزب الله"، مشيرة إلى أنها "معنية بما يحصل فى الضاحية كما كانت معنية بما حصل فى الأشرفية عند استشهاد اللواء وسام الحسن، مؤكدة أن "لا خلاص لنا فى هذه المرحلة التى يمر لها لبنان إلا بالعودة لمنطق الدولة".

وشددت جعجع على أن "القوات" بجانب الرئيس اللبنانى ميشال سليمان فى هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها لبنان، لافتة إلى أن سليمان "رئيس توافقى صوّتت له قوى 8 و14 آذار، فهل هى جريمة اليوم إذا طرح أننا لا نريد إلا الدولة اللبنانية وأن لا يمسك بأمنها سوى الجيش، وأننا نريد تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية؟".

وتمنت جعجع على الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله "أن نتحلى بالحكمة اللازمة لأنه إذا سقط لبنان سيقع علينا جميعا".

وأعربت جعجع عن تفاجئها بتصريح رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد بأن إعلان بعبدا وُلد ميتا، متسائلة "لماذا أعلن اليوم هذا الموقف فى هذا الوقت بالتحديد".