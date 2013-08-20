موجة من العنف تستهدف ممتلكات "الإخوان" في المنوفية عقب جنازة شهداء رفح

كتب : محمود الحصري وسحر عون الثلاثاء 20-08-2013 04:09

اندلعت منذ قليل موجة من العنف والتخريب استهدفت عددا من المحال والشركات المملوكة لأعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة المنوفية، حيث شهدت مدينة شبين الكوم قيام المئات من الأهالي بإشعال النيران في عدد من المحال المملوكة لقيادات جماعة الإخوان المسلمون منها شركة أداوات كهربائية مملوكة للنائب السابق سعد حسين، وكذلك محلات إخوان عرفة، وذلك في موجة من الغضب العارم الذي يجتاح المحافظة عقب تشييع جنازة 21 من شهداء الأمن المركزي الذين اغتالتهم يد الإرهاب في سيناء صباح أمس.

قام أهالي مركز الشهداء، منذ قليل، بإشعال النيران في البرج السكني الخاص بالدكتور عاشور الحلواني أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وذلك قبل تشييع جنازة أربعة من شهداء المحافظة، وزادت حدة النيران في المنطقة بأسرها، ما اضطر شركة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائي عن المنطقة من بداية "موقف القاهرة وحتى كوبري سرسنا".

ردد الأهالي هتافات معادية للإخوان، واصفين أمين الحزب وأعضاء الجماعة بـ"الإرهابيين"، مشددين على أنهم سيثأرون للشهداء.

وقام أعضاء جماعة الإخوان بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، من داخل مركز أشعة يمتلكه الدكتور نبيل سعد أحد قيادات الجماعة بالمنوفية، ما استفز الأهالي فقاموا بإشعال النيران في المركز، وامتدت النيران لتصل إلى المنازل المجاورة.

من ناحية أخرى، قام أهالي قرية المصيلحة بإشعال النيران في منزل الدكتور نبيل العيسوي، القيادي الإخواني، علاوة على تحطيم جميع محلات الإخوان بالقرية.