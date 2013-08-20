أهمية العلاج باللعب للأطفال

ينظر بعض الناس للعب على أنه مضيعة للوقت والجهد، وبالتالى فاللعب عندهم شىء غير مرغوب به، والبعض الأخر يرى إن اللعب وسيلة للتخلص من إزعاج أطفاله، فعندما يسأله طفل عن شىء ما أو يطلب منه القيام بعمل ما يرد عليه بقوله: اذهب والعب دون فهم وإدراك معنى لذلك، ويرى البعض إن اللعب مجرد الحصول على المتعة والتسلية وقضاء وقت الفراغ، لهذا يؤكد الدكتور على سليمان أستاذ الصحة النفسية بجامعة القاهرة، على ضرورة العلاج باللعب شارحا أن اللعب نشاط طبيعى تعبيرى، فالأطفال يستخدمون اللعب للتعبير عن الأفكار والعواطف والانفعالات، فاللعب ينبثق من حياة الأطفال الداخلية لينعكس على عالمهم الخارجى، لذا فإن الأطفال يستخدمون اللعب ليعبروا عن عواطفهم وخيالهم النفسى ويعبرون عن مشاكلهم وصراعاتهم الانفعالية النفسية الداخلية .

وأضاف د سليمان أن أهمية اللعب للأطفال ترجع للأسباب الآتية:

>1: اللعب يسهم فى خلق بيئة آمنة يستطيع الأطفال أن يعبروا عن أنفسهم.

>2:الأطفال لا يملكون القدرة اللغوية الكافية أو الإدراك الناضج للتعبير عن مشاعرهم بوسيلة مجردة كالكلمات فالألعاب هى كلماتهم.

>3: ولأن معظم الأطفال يعانون من وجودهم بين مجموعة من البالغين الذين لا يفهمونهم أو يحترمونهم الاحترام الذى يعزز ثقتهم بأنفسهم ويفجر طاقتهم الكامنة.

>4: كم أنهم يعانون من عدم التقبل والسخرية والتى تؤدى بدورها إلى العديد من المشكلات النفسية.

وأضاف د. سليمان قائلا: إن العلاج باللعب له أهداف وله تأثير مهم على الحالة الصحية والنفسية للطفل ومن بين تلك الأهداف:

>1: العلاج باللعب يهدف إلى إدخال عنصر الإيجابية فى لعب الطفل بشكل مباشر وإلى تفريغ انفعالاته.

>2: ويهدف أيضا إلى تنمية قدرات الطفل على التعبير عن مشاعره ومخاوفه بطريقة ملائمة.

>3: وينمى قدرات الطفل على التعبير عن حقوقه وواجباته

>4: يعمل على تنمية قدرات الطفل على حل المشكلات وعلى طلب المساعدة عندما يحتاج إلى ذلك.

>5: وأخيرا ينمى شعور الطفل بالأمان من خلال بيئة تراعى خصائصه وحاجاته.