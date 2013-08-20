أغذية خاصة تحارب الاكتئاب وترفع الحالة المزاجية للشخص

خلصت أساتذة الطب النفسى بقصر العينى، إلى أن هناك أغذية تحارب الاكتئاب، كما ينعكس تناولها على أجهزة الجسم المختلفة مثل القلب وغيره فى رفع الحالة المزاجية للشخص وشعوره بالسعادة.

وأوضح الأطباء حسب ما جاء على عربية نت أن العبرة ليست بكثرة ما يتناوله الإنسان من طعام، بل العبرة بما يحتويه ذلك الطعام من قيمة غذائية تتفق وما يحتاج إليه الجسم للقيام بعمله فى نشاط ونفسية متوازنة.

وأوصى أساتذة الطب النفسى بقصر العينى، بتناول الأغدية التى تحارب الاكتئاب والمتمثلة فى المأكولات البحرية كالسلمون والتونة لاحتوائها على نسبة عالية من السلينيوم المسئول عن الشعور بالسعادة وتقليل العصبية الناتجة عن الاضطرابات الهرمونية، كما أن مجموعة الألياف التى يحتوى عليها الشوفان لها تأثير إيجابى فى تعديل نسبة السكر فى الدم، ما يقلل من العصبية الزائدة، مما لا يشعر الجسم بالكسل أو التعب.

ويعتبر الموز مصدر غنى للماغنسيوم، والبوتاسيوم، الذى يخفف ضغط الدم ويزود الجسم بالطاقة ويحمى من تشنج العضلات، وهو أيضا مصدر غنى بفيتامين B6 الذى يخفف من التوتر ويحسن المزاج، بالإضافة إلى مادة التربتوفان التى يحتوى عليها اللبن ما يقلل التوتر العصبى ويزيد من تركيزات السيراتونين ما يعدل الحالة المزاجية للفرد، كما يحتوى السبانخ على الفوليك والماغنسيوم، فتناوله يساعد على طرد العصبية والاكتئاب ويحافظ على مستوى ضغط الدم.

وللدواجن كذلك دور كبير فى تحسين نفسية الشخص بفضل مادة التيروسين، التى تساعد فى تكوين مادتى النورابينفرين والدوبامين، وهى الناقلات العصبية المسئولة عن رفع الحالة المعنوية للأشخاص للقيام بعملهم فى حيوية ودقة ونظام.

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