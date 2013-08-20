«الداخلية»: ضبط «بديع» بـ84 شارع الطيران.. واتخاذ الإجراءات القانونية حياله

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، فجر الثلاثاء، إن أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بإحدى الشقق الكائنة بالعقار رقم 84 بشارع الطيران بدائرة قسم شرطة مدينة نصر. وأضاف البيان: «تنفيذاً لقرارات النيابة العامة بضبط وإحضار محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومن خلال جمع المعلومات ورصد التحركات تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، فجر الثلاثاء، بإحدى الشقق السكنية بشارع الطيران دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله». وقال محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن قوات الأمن ألقت القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، داخل شقة سكنية في منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، وذلك في الساعات الأولى من، صباح الثلاثاء. وأشار الوزير، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أن مأمورية مشتركة من قطاع الأمن العام ومباحث القاهرة والأمن الوطني، نجحت في القبض على «بديع» بشقة في مدينة نصر، وبصحبته يوسف طلعت، عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية. وقالت مصادر أمنية لـ«المصري اليوم»، إن معلومات وردت لأجهزة الأمن من شهود عيان، أكدوا رؤيتهم لـ«بديع» في تلك الشقة، وتم إخطار اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، وتم الاتفاق مع قوات الأمن المركزي ومداهمة الشقة التي تم الإبلاغ عنها وتم ضبطه، دون مقاومة.

شبكةعيونالإخبارية

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