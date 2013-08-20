أهالى شهداء مجزرة رفح يحرقون محلات ومساكن الإخوان بالمنوفية

شهدت معظم مراكز المنوفية أحداث دامية، وذلك أثر اشتباكات بين الأهالى والإخوان عقب دفن 21 شهيداً بقرى المنوفية، والذين لقوا مصرعهم أمس على يد جماعات إرهابية فى سيناء، حيث قام أهالى شبين الكوم بحرق أكثر من 13 محلاً تابعين للإخوان المسلمين، وذلك كرد فعل لما حدث لذويهم فى رفح.

وفى قريتى ميت خلف والمصيلحة التابعتين لمركز شبين الكوم، قام الأهالى بحرق معظم منازل الإخوان هناك، وتدور حالياً حالة من الكر والفر بين الأهالى والإخوان، كما قام الأهالى بحرق "التوحيد والنور" بالمركز، وتجرى الآن قوات الحماية المدنية عمليات الإطفاء.

وفى مركز الشهداء حرق الأهالى محلات ومساكن تابعة للإخوان المسلمين كما قاموا بحرق البناية الخاصة بأمين حزب الحرية والعدالة الدكتور عاشور الحلوانى.