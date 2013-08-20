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الأمير سعود بن نايف ينوه بدور الإعلام في إبراز احتياجات المواطن

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الأمير سعود بن نايف ينوه بدور الإعلام في إبراز احتياجات المواطن الأمير سعود بن نايف ينوه بدور الإعلام في إبراز احتياجات المواطن

 عكاظ (الدمام)

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة أمس عبدالوهاب بن محمد الفايز رئيس تحرير جريدة اليوم بمناسبة تعيينه في منصبه وصالح الحميدان مدير عام دار اليوم. وفي بداية اللقاء هنأ سموه رئيس تحرير جريدة «اليوم» وتمنى له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله كما أطلع سموه على الخطط القادمة لتطوير العمل الإعلامي في صحيفة اليوم. ونوه سموه بأهمية دور الإعلام في التنمية وضرورة تكاتف الجهات الإعلامية مع خطط الدولة في إبراز التنمية احتياجات المواطن وإبراز ما تقدمه الدولة من تنمية في جميع المجالات التي تخدم المواطن وتؤمن له حياة كريمة. وعلى صعيد آخر، استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة عبدالوهاب بن محمد الفايز رئيس تحرير جريدة «اليوم» وصالح الحميدان مدير عام دار اليوم. وقد رحب سموه بالفايز ونوه بما تقوم به جريدة اليوم من دور كبير في دعم عجلة التنمية في المنطقة وتمنى له التوفيق والنجاح.

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