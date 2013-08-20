لون مياهنا لا يتغير وصالحة للاستخدام

المواطنون أكدوا تغير لونها إلى الأخضر .. مدير تحلية الشرقية لـ «عكاظ»:

محمد العنزي (الدمام)

شكا عدد من المواطنين القاطنين في حي الإسكان في محافظة الخبر من وجود تغير واخضرار في لون المياه التي تصل إلى منازلهم، وتساءلوا عن الأسباب في ذلك وإن كان للتغيير أثر سلبي في سلامتهم وصحتهم، خصوصا ان المياه التي تصل إلى منازلهم تأتي محلاة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في الخبر، كما أن التغيير المفاجئ في اللون لم يعتادوا عليه أصلا. وقال كل من خلف المقبل ومحمد الفدعاني وعلي الشمري بأن المياه التي تصل إلى منازل المواطنين في حي الإسكان في محافظة الخبر متغير لونها ويميل إلى الاخضرار بشكل كبير ولم يتسن لهم معرفة الأسبابويبدو الأمر واضحا بصورة لا تقبل الشك حال وضع المياه في إناء شفاف ولا يظهر التغيير من المصدر (الحنفية) مباشرة. وتساءل المواطنون عن مدى صلاحية هذه المياه للاستخدام، خاصة في ظل تغير لونها إلى اللون الأخضر وهل تعتبر سليمة في حالتها الحالية أم تعتبر غير ذلك، وطالبوا الجهة المشرفة على المياه في محافظة الخبر سرعة التدخل والكشف على حقيقة المياه وتحليلها ومعرفة السبب الرئيسي في عملية تغير لونها إلى اللون الأخضر وإن كان الأمر يحتاج الى علاج.في المقابل أوضح لـ«عكاظ» مدير عام فرع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المنطقة الشرقية المهندس صالح الزهراني بأن المياه التي تنتجها المؤسسة العامة لتحلية المياه عبر جميع محطاتها بما فيها محطة الخبر تعتبر مياها آمنة وصالحة للاستخدام ولا توجد منها أي أضرار. مؤكدا بأن المياه التي تنتجها وتصدرها المؤسسة هي مياه لا يوجد أي تغير في لونها وأن هناك مراقبة مستمرة لجودة المياه المنتجة من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهي ملتزمة بكل المعايير الخاصة بصلاحية المياه ولا توجد أي ملاحظات عليها.يشار الى أن المياه التي تصل إلى منازل المواطنين في محافظة الخبر محلاة بما فيها تلك المياه التي تصل إلى منازل المواطنين في حي الإسكان العام في الخبر ويتم إنتاجها من محطة المياه الواقعة في مدينة الخبر فيما كانت تصل مياه غير محلاة قبل عامين تقريبا إلى منازل المواطنين في حي الاسكان وبعض الأحياء الأخرى في الخبر أو يتم خلط مياه التحلية مع المياه الجوفية من المديرية العامة للمياه في المنطقة الشرقية.