شراكات لخدمة الطفولة واستقطاب موهوبي الشرقية

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

كشف المدير التنفيذي لمركز جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد لتنمية الطفل في المنطقة الشرقية الدكتور أحمد بن حمد البوعلي عن قيام المركز بعقد شراكة تعاون مع الإدارة العامة للتربية والتعليم في الأحساء لتحقيق رسالته لخدمة الطفولة وتمثل الشراكة بداية لسلسلة شراكات مع جهات عدة يتوجه المركز لعقدها، مشيدا بتشجيع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية لخطة المركز ودعمها من أجل تحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله، مؤكدا بأن آلية العمل في المركز ستكون أكثر تطورا وسيكون له دور أكبر من خلال الفروع التي سيفتتحها. ونوه بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تأهيل المستشارين التربويين في مجال الطفولة ودعاهم للتواصل مع المركز وتطوير مهاراتهم بمواكبة الجديد في هذا المجال.ومن جهة أخرى، اختارت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله مدارس الأنجال كأول مدرسة في الأحساء تنضم إلى مدارس الشراكة التي تمثل إحدى المبادرات التي أقرتها إدارة موهبة ضمن خطتها لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية حتى عام 1444هـ والشراكة تغطي مناطق جغرافية محددة أصبحت الأحساء هذا العام من ضمنها وتستهدف هذه المبادرة طلاب الصف الأول المتوسط والرابع الابتدائي، حيث تم إخضاعهم لمشروع اختبارات الكشف عن الطلبة الموهوبين بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم وتم على أساسه اختيار أعلى 5% على مستوى الأحساء وذلك للالتحاق بمدارس الأنجال حيث سيتم فتح صفوف خاصة للموهوبين فيها قائمة على تقديم مناهج الموهبة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم تضيف إليها مدارس الأنجال برامج إثرائية مميزة ومعتمدة عالميا في مجال تعلم الطلاب الموهوبين والمبدعين وتم اختيار مدارس الأنجال بناء على معايير عالمية قائمة على خمسة محاور هي المدرسة والتدريب والتطوير والمناهج والتقويم ودعم أولياء الأمور.