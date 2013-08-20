برنامج حافل لاستقبال الطلاب الجدد في جامعة البترول

لقاء مفتوح مع المدير و45 دقيقة للتعرف على الحياة الجديدة

عكاظ (الدمام)

تبدأ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يوم الأحد 18 شوال 1434هـ ولمدة أسبوع فعاليات البرنامج التعريفي للطلاب المستجدين للفصل الأول للعام الدراسي الحالي 1434/1435هـ بمبنى المعارض بالجامعة. وأكد عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور مسفر بن محمد الزهراني على ضرورة التقيد بمواعيد الاستقبال المحددة في خطاب القبول مع إلزامية حضور كامل البرنامج التعريفي الممتد لعدة أيام. وأضاف أن البرنامج يتضمن اختبارا لتحديد مستوى الطالب في اللغة الإنجليزية كما يتضمن تهيئة وإعداد الطالب لبدء عامه الدراسي الأول بالجامعة والتركيز على الجوانب الهامة لمساعدة الطالب على التأقلم سريعا مع الحياة الجامعية وتتم كافة الإجراءات الأساسية تحت سقف واحد خلال مدة لا تزيد على 45 دقيقة ويتضمن البرنامج أمسيات ثقافية وأنشطة رياضية متنوعة تمتد لعشرة أيام.وذكر الدكتور الزهراني أن جامعة الملك فهد دأبت كجزء من تقاليدها على الاحتفاء والترحيب بطلابها المستجدين كل عام من خلال برنامج تعريفي متكامل، وتمت جدولة وتوزيع مجموعات الطلاب المستجدين على أيام البرنامج التعريفي حسب جدول زمني نظمته العمادة فور إعلان نتائج القبول في الجامعة خلال الفترة القريبة الماضية، وقال إن الطالب يحصل على البطاقة الجامعية وبطاقة الصراف الآلي لصرف المكافآت والحصول على البريد الإلكتروني وتفعيله، ورقم صندوق البريد الخاص بكل طالب وكذلك إنهاء إجراءات السكن واستلام الجدول الدراسي ثم الكتب الدراسية.وقال إنه من ضمن البرنامج لقاء مفتوح لمدير الجامعة الدكتور خالد بن صالح السلطان مع الطلاب المستجدين وأولياء أمورهم ولقاء آخر مع عميدي القبول والتسجيل وشؤون الطلاب وشؤون السنة التحضيرية يوم الأربعاء 21 شوالوأضاف الدكتور الزهراني أن هناك جولة للطلاب حسب الجدول على المدينة الجامعية للتعرف على مبانيها الأكاديمية والإدارية المختلفة، كما يزود الطالب بملف يشمل بعض النشرات الإرشادية الهامة، وجدول زمني بمحاضرات مركز التوجيه والإرشاد بالعمادة التي يلزم جميع المستجدين بحضورها، إضافة إلى دليل متكامل يحوي جميع المعلومات المتعلقة بالجوانب الأكاديمية والإجراءات الرسمية والأنشطة المختلفة التي تهم الطلاب خلال مسيرتهم الدراسية، إضافة إلى الإرشادات والنصائح التوعوية الهامة في التحصيل الدراسي الجامعي.