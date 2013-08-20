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وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتسلم تقرير لجنة تقييم وتطوير مستشفى رأس غارب

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وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتسلم تقرير لجنة تقييم وتطوير مستشفى رأس غارب وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر يتسلم تقرير لجنة تقييم وتطوير مستشفى رأس غارب

كتب : صلاح عبدالله منذ 9 دقائق

قامت اللجنة التى شكلها الدكتور ممدوح وشاحى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر لتقييم وتطوير الخدمة الصحية بمستشفي رأس غارب، بالمرور على جميع أقسام المستشفى.

وأكد الدكتور عبدالعال البهنسي مدير إدارة الطوارئ أن هناك أقساما تعمل بكفاءة عالية مثل قسم العناية المركزة وقسم الطوارئ يحتاج إلى بعض التجهيزات البسيطة لتطوير الخدمة المقدمة فيها، إضافة إلى أن القسم الداخلي تم تطويره بشكل رائع بالجهود الذاتية، ويقوم قسم الكلى الصناعي بخدمة 18 مريضا من أبناء غارب بشكل دوري وإعطائهم خدمة طبيبة لائقة ومرضية، أما بالنسبة لمشكلة الحضانات فسيتم عمل إعلان عن طبيب أطفال للتعاقد مع مستشفى غارب لحل هذه المشكلة.

وأشاد الدكتور ممدوح وشاحي بالمشاركة المجتمعية لأبناء رأس غارب وإسهاماتهم في تطوير المستشفى باستمرار للوصول إلى أفضل خدمة طبية.

ومن جانبها، ستقوم اللجنة بزيارة المستشفى بعد أسبوعين من الآن للوقوف على ماتم إنجازة ومناقشة المعوقات التي قد تطرأ على تنفيذ ماجاء بالتقرير.

كان وكيل وزارة الصحة قرر تشكيل لجنة مكونة من 15 عضوا لتكون مسؤولة عن تقييم وتطوير الخدمة الصحية بمستشفى رأس غارب.

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DMC

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