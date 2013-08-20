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وقفة لنشطاء مجتمع مدنى بضاحية بيروت الجنوبية رفضا لتفجير "الرويس"

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وقفة لنشطاء مجتمع مدنى بضاحية بيروت الجنوبية رفضا لتفجير "الرويس" وقفة لنشطاء مجتمع مدنى بضاحية بيروت الجنوبية رفضا لتفجير "الرويس"

نظم عدد من نشطاء المجتمع المدنى بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وقفة اليوم الاثنين، رفضا للتفجير الّذى استهدف منطقة الرويس بالضاحية الخميس الماضى وأسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات.

وتخلل الوقفة كلمات لنشطاء المجتمع المدنى شددت على مدينة الدولة اللبنانية وضرورة توحد اللبنانيين، بحسب مراسل الأناضول.

كما ألقى ممثلو الطوائف اللبنانية كلمات شددت على رفض الأديان السماوية لاستهداف المدنيين تحت أى ظرف كان.

ورفع العشرات من أبناء الضاحية الجنوبية خلال الوقفة الإعلام اللبنانية ورايات حزب الله.

واختتمت الوقفة التى حظيت بتغطية إعلامية واسعة ومباشرة من قبل وسائل الإعلام المحلية بمسيرة شموع تقدمها ممثلو الطوائف.

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