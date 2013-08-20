أحداث العنف تعطل مفاوضات "إيجاس" لتعديل أسعار الغاز للمصرية للصناعات

قال مصدر حكومى إن أحداث العنف الجارية عطلت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" عن استكمال مفاوضتها، لتعديل أسعار الغاز الطبيعى مع الشركة المصرية للصناعات، والتى كانت مقررا لها بعد عيد الفطر للاتفاق على معادلة سعرية جديدة تضمن زيادة أسعار الغاز.

وأشار المصدر إلى أنه بتعديل الاتفاقية ستحقق عوائد كبيرة للقابضة للغازات، حيث تزيد أسعار الغاز الطبيعى المباع إلى الشركة، بما يساعد على توفير سيولة مالية لدى "إيجاس"، والتى تعانى منذ فترة من حالة نقص سيولة كبيرة أعاقتها عن تنفيذ العديد من المشروعات، خاصة المرتبطة بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

وتعمل الشركة المصرية للصناعات الأساسية على تصنيع الامونيا، وكانت قد حصلت على مراكز متقدمة بين الشركات العاملة فى قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة فى عمليات التصدير.