تسجيل متفوقي كلية المجتمع في البكالوريوس

عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

أعلنت جامعة طيبة عن بدء تنفيذ عمليات الحذف والإضافة للمواد الدراسية وتعديل جداول الطلاب والطالبات من خلال الخدمات الإلكترونية اعتباراً من يوم الأحد المقبل. وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالعزيز دوملو: بالإمكان مراجعة الأقسام المختصة في حالة وجود مشكلة بالنسبة للمواعيد أو الشعب، مشيراً إلى بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للدبلوم العام في التربية وذلك بمقر مجلس كلية التربية مبنى العمادات للطلاب، أما الطالبات فستعقد المقابلات في مدرج كلية الطب.وأضاف بالنسبة لخريجي وخريجات كلية المجتمع بدرجة مشارك وبمعدل تراكمي 4،5 أو أكثر سيتم إحاطتهم هذا الأسبوع لتسليم المستندات وإكمال الإجراءات تمهيدا لتسجيلهم في مرحلة البكالوريوس حسب الاشتراطات المنصوصة في أنظمة الجامعة.