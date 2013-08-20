أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تسجيل متفوقي كلية المجتمع في البكالوريوس

Google+ Print
تسجيل متفوقي كلية المجتمع في البكالوريوس تسجيل متفوقي كلية المجتمع في البكالوريوس

 عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)

أعلنت جامعة طيبة عن بدء تنفيذ عمليات الحذف والإضافة للمواد الدراسية وتعديل جداول الطلاب والطالبات من خلال الخدمات الإلكترونية اعتباراً من يوم الأحد المقبل. وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالعزيز دوملو: بالإمكان مراجعة الأقسام المختصة في حالة وجود مشكلة بالنسبة للمواعيد أو الشعب، مشيراً إلى بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للدبلوم العام في التربية وذلك بمقر مجلس كلية التربية مبنى العمادات للطلاب، أما الطالبات فستعقد المقابلات في مدرج كلية الطب.وأضاف بالنسبة لخريجي وخريجات كلية المجتمع بدرجة مشارك وبمعدل تراكمي 4،5 أو أكثر سيتم إحاطتهم هذا الأسبوع لتسليم المستندات وإكمال الإجراءات تمهيدا لتسجيلهم في مرحلة البكالوريوس حسب الاشتراطات المنصوصة في أنظمة الجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية