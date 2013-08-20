مصادرة «النارية» بينبع الصناعية

أحمد الأنصاري (ينبع)
تنفذ إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع بالتعاون مع إدارة مرور محافظة ينبع والدوريات الأمنية حملة مرورية لضبط ومصادرة الدراجات النارية بمدينة ينبع الصناعية، وذلك إثر تلقي غرفة عمليات الهيئة الملكية عدداً من البلاغات حول الإزعاج وعدم التزام قائديها بأنظمة وقوانين المرور ودعت إدارة الأمن الصناعي والسلامة أولياء الأمور بعدم السماح لأبنائهم بقيادة الدراجات النارية لما يترتب على ذلك من حوادث وخيمة قد تعرض حياتهم والآخرين للخطر، مؤكدة في ذات الوقت مصادرة كل دراجة نارية يتم ضبطها سواء كانت ملكية خاصة أم مؤجرة.