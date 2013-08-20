مراجعة الجودة العالمية بجمعية «أسرتي»

سماح ياسين (المدينة المنورة)

انتهت جمعية أسرتي الخيرية للزواج ورعاية الأسرة بالمدينة المنورة من المراجعة الداخلية لشهادة الأيزو العالمية بحضور ممثل الشركة الألمانية المانحة، وشملت المراجعة المتطلبات القانونية للائحة العمل وسياسة الجودة الخاصة بالجمعية ونتائج مراجعة الإدارة العليا والمراجعات الداخلية وخطة الصيانة الوقائية للمبنى والتجهيزات.كما قامت الجمعية سابقا بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية لموظفيها في مجال الجودة وتم عقد اللقاءات بصفة دورية وبخطى مدروسة وتحديد النماذج والإجراءات التي ستطبق عملياً على جميع أقسام الجمعية كما قامت بتبني استراتيجياتها في التخطيط الاستراتيجي كمنهجية واضحة مع تفعيل خططها وتطويرها بشكل مستمر مواصلة بذلك مسيرة النجاح في مجال العمل الاجتماعي المؤسسي.وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالباري الثبيتي: رأت الجمعية تتطبيق سياسة الجودة بكافة أعمالها وأقسامها للنهوض بالدور الإنساني والاجتماعي بأعلى مستويات الجودة لتقديم خدمة راقية لمستفيديها مواصلة بذلك لمسيرة النجاح في مجال الأعمال الخيرية.مشيراً الى أن الجمعية تعكف حالياً على عقد عدة ورش عملية لاختيار مجموعة من البرامج والمشاريع ضمن دائرة الهدف والتركيز التي حققت أعلى نسبة استقرار للعمل عليها في العام القادم 1435هـ كما تنظم الأسبوع الحالي برنامج رخصة قيادة الأسرة «152» بمقر الجمعية لمدة أربعة أيام ويستهدف البرنامج الشباب المقبلين على الزواج.