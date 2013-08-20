أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مراجعة الجودة العالمية بجمعية «أسرتي»

Google+ Print
مراجعة الجودة العالمية بجمعية «أسرتي» مراجعة الجودة العالمية بجمعية «أسرتي»

 سماح ياسين (المدينة المنورة)

انتهت جمعية أسرتي الخيرية للزواج ورعاية الأسرة بالمدينة المنورة من المراجعة الداخلية لشهادة الأيزو العالمية بحضور ممثل الشركة الألمانية المانحة، وشملت المراجعة المتطلبات القانونية للائحة العمل وسياسة الجودة الخاصة بالجمعية ونتائج مراجعة الإدارة العليا والمراجعات الداخلية وخطة الصيانة الوقائية للمبنى والتجهيزات.كما قامت الجمعية سابقا بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية لموظفيها في مجال الجودة وتم عقد اللقاءات بصفة دورية وبخطى مدروسة وتحديد النماذج والإجراءات التي ستطبق عملياً على جميع أقسام الجمعية كما قامت بتبني استراتيجياتها في التخطيط الاستراتيجي كمنهجية واضحة مع تفعيل خططها وتطويرها بشكل مستمر مواصلة بذلك مسيرة النجاح في مجال العمل الاجتماعي المؤسسي.وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالباري الثبيتي: رأت الجمعية تتطبيق سياسة الجودة بكافة أعمالها وأقسامها للنهوض بالدور الإنساني والاجتماعي بأعلى مستويات الجودة لتقديم خدمة راقية لمستفيديها مواصلة بذلك لمسيرة النجاح في مجال الأعمال الخيرية.مشيراً الى أن الجمعية تعكف حالياً على عقد عدة ورش عملية لاختيار مجموعة من البرامج والمشاريع ضمن دائرة الهدف والتركيز التي حققت أعلى نسبة استقرار للعمل عليها في العام القادم 1435هـ كما تنظم الأسبوع الحالي برنامج رخصة قيادة الأسرة «152» بمقر الجمعية لمدة أربعة أيام ويستهدف البرنامج الشباب المقبلين على الزواج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية