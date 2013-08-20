نقل الطفلين السيامييْن لمستشفى المساعدية

عقب توجيه وزير الصحة .. باداوود لـ«عكـاظ» :

أحمد السلمي (جدة)

باشرت فرق طبية أمس نقل الطفلين السياميين (عبدالله وعبدالرحمن) السيامييْن السعوديين من مستشفى خاص إلى مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية بجدة، وذلك عقب توجيه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة بنقل الطفلين بصورة عاجلة، لعلاجهما على نفقة الدولة، طالبا من المستشفى تقارير عاجلة عن حالتهما الصحية للطفلين لدراستها.وأكد لـ «عكـاظ» مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداوود، أن نقل الطفلين لمستشفى الولادة، جاء استجابة لتوجيهات وزير الصحة، مشيرا إلى أن الطفلين يخضعان حاليا لرعاية صحية فائقة، وأضاف «وزير الصحة طلب تقارير طبية تلخص الحالة الصحية للطفلين للاطلاع عليها من قبل الفرق الطبية المتخصصة في فصل التوائم تمهيدا لإعداد خطة عاجلة لإجراء عملية فصل التوائم».وقال الدكتور باداوود إن إدارته تواصلت مع المواطن مع المواطن دخيل الله المالكي (والد الطفلين) لإبلاغه بتوجيهات الدكتور عبدالله الربيعة، لافتا إلى أن الوزارة خصصت رقما ساخنا لتلقي مثل هذه النداءات عن طريق الرقم 937 من جميع أنحاء المملكة المحتاجين للمساعدات الطبية ولخدمة المواطنين.من جهته، أكد والد الطفلين دخيل الله المالكي لـ«عكـاظ» أن فرقا طبية باشرت أمس نقل طفليه من أحد المستشفيات الخاصة بجدة إلى مستشفى الولادة والأطفال، مؤكدا أنهما في حالة صحية جيدة، إلا أنهما في حاجة ماسة لإجراء عملية لفك الالتصاق، حيث أكدت التقارير الطبية أنهما يشتركان في الجهاز التناسلي والكبد والجهاز الهضمي.وكان المواطن دخيل الله المالكي، قد ناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بنقل ابنيه (عبدالله وعبدالرحمن) السيامييْن إلى مستشفى تخصصي لفصلهما.