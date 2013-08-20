الشؤون الصحية تستضيف ملتقى الإمدادات

حسين هزازي (جدة)

بحضور وكيل وزارة الصحة والإمداد والشؤون الهندسية الدكتور صلاح فهد المزروع، تستضيف المديرية العامة للشؤون الصحية في جدة اليوم، الملتقى الدوري الثالث لمساعدي مديري الشؤون الصحية للإمداد، ومديري إدارات العقود والمشتريات وإدارات التجهيزات في مناطق ومحافظات المملكة، وتشارك فيه الوكالة المساعدة للإمداد والتشغيل ممثلة بالإدارة العامة للعقود والمشتريات في وزارة الصحة، وذلك على مدار يومين.وقال مدير عام الإدارة العامة للعقود والمشتريات زين العابدين عبدالقادر الحفظي: «إن هذا الحراك وتلك اللقاءات تأتي بمتابعة حثيثة وتوجيه مستمر من قبل وزير الصحة الذي يحرص ويوجه دائما بضرورة وأهمية التواصل المستمر مع المسؤولين في المناطق والمحافظات الصحية». وأضاف الحفظي: «كل تلك الجهود تهدف إلى تذليل كافة العقبات مما له أثر بالغ في سرعة الإنجاز وفق عمل تكاملي مشترك ينعكس إيجابيا على سير الأعمال لتحقيق شعار الوزارة المتمثل في «المريض أولا».