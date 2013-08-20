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دار العائلة المقدسة للمغتربين الكاثوليكية تستقبل الوافدين 15 سبتمبر

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دار العائلة المقدسة للمغتربين الكاثوليكية تستقبل الوافدين 15 سبتمبر دار العائلة المقدسة للمغتربين الكاثوليكية تستقبل الوافدين 15 سبتمبر

أعلن الأب هانى باخوم سكرتير الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك، استقبال دار العائلة المقدسة للمغتربين بالإسكندرية أبناء الكنيسة من جميع المحافظات، ذكور فقط، طلاب وموظفين ابتداء من 15سبتمبر المقبل.

وقال الأب هانى باخوم فى بيان له للإعلان عن بدء الاستقبال، وإذ نشكر الرب من أجل هذا العمل فنحن نقدمه لخير الكنيسة وأبنائها ولمجد الله، موضحا أن البدء فى استقبال الطلاب بدار المغتربين بالإسكندرية، من طرف الأب بيشوى عبد المسيح، مشيرا إلى أهمية إرسال الإعلان عن دار المغتربين إلى الآباء المطارنة، والآباء الكهنة النشطاء فى إيبارشيتهم، ومجلة الصلاح، وحامل الرسالة، والرهبانيات، وجميع الهيئات.

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