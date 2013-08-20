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"أون تي في" تعرض فيديو القبض على "بديع"

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"أون تي في" تعرض فيديو القبض على "بديع" "أون تي في" تعرض فيديو القبض على "بديع"

كتب : فاطمة النشابي منذ 39 دقيقة

القبض على محمد بديع

بثت قناة "أون تي في"، حصري لها من لحظات القبض على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

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