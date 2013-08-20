مؤسسة محمد بن راشد للاسكان و«دبي للجودة» تتفقان على إدارة شكاوى العملاء

وقعت كل من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومجموعة دبي للجودة اتفاقية لتطبيق نظام إدارة شكاوى العملاء الأيزو 10002:2004 في المؤسسة، ووقع الاتفاقية من طرف المؤسسة سامي عبدالله قرقاش المدير التنفيذي ومن جانب المجموعة مديرتها، بدرية التميمي، وبحضور كل من احمد الكندري مدير إدارة التميز المؤسسي وسارة الحريز رئيس قسم الاداء المؤسسي بالمؤسسة. وقال قرقاش: ان الهدف من الاتفاقية الاهتمام والتركيز على المتعاملين، وسماع صوتهم والتعرف على شكاواهم، خاصة في ظل تعدد واختلاف طبيعة احتياجات العملاء، ومن هنا نبعت فكرة التجربة الإدارية المتميزة عن طريق تطبيق نظام إداري جديد على المستوى العالمي يتعلق بنظام إدارة شكاوى العملاء (ISO 10002:2004) معترف به عالميا ومنسجم بشكل كلي مع المتطلبات الرئيسية للنظام المعمول به في المجلس التنفيذي لحكومة دبي".

وأكد قرقاش حرص المؤسسة على توقيع مثل هذه الاتفاقيات التي لها الأثر الكبير في تطوير رضا العمل وزيادة رضا المتعاملين عن مستوى الخدمات المقدمة، ونوه أنه يتم التعامل مع الشكاوى وحلها وفق "دليل شكاوى المتعاملين الموحد لحكومة دبي" والذي يحدد خطوات استلام الشكاوى ومعالجتها وحلها بالتفصيل، مؤكدا على أهمية الاتفاقية لتحقيق مزيد من النجاحات ولتعزيز موقع إمارة دبي في مجال الخدمات الإسكانية.

وقالت بدرية التميمي: يسرنا توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ونسعى في مجموعة دبي للجودة لتحقيق هدف مشترك مع المؤسسة يتمثل في تطوير الأداء بما يحقق رضا يفوق توقعاتهم، ولذلك تعتبر آراء وملاحظات الجمهور مرجعية معتمدة تسهم في تحسين أداء وتجويد خدماتها، وصولاً إلى المستوى الذي يرضي عملاءها بالاستجابة للمتطلبات المستجدة لمجتمع دبي المزدهر ومتعدد الثقافات. وقد حرصت (مجموعة دبي للجودة) على فتح قنوات تواصل متنوعة مع الجمهور للتعرف على اهتماماتهم؛ مراعيةً تنوع ثقافاتهم وتفاوت مستوياتهم المعرفية.

وأكد أحمد الكندري، مدير إدارة التميز المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، حرص المؤسسة دائماً على الارتقاء بمسيرة التميز والإبداع، والتواصل مع الجهات المتخصصة وتحقيق الريادة في العمل الحكومي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون "التميز نهجاً أساسياً لكل موظف حكومي لتحقيق رؤية الإمارات 2021"، بما يعزز مكانة الدولة كواحدة من أفضل الدول في العالم".