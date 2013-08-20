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ترفيع 97 ضابطاً وتكريم 7 متقاعدين في الشارقة

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ترفيع 97 ضابطاً وتكريم 7 متقاعدين في الشارقة ترفيع 97 ضابطاً وتكريم 7 متقاعدين في الشارقة

كَرم اللواء حميد محمد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة صباح امس بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عدد (7) من الضباط المتقاعدين من القيادة العامة لشرطة الشارقة عرفاناً لجهودهم المثلى في دفع المسيرة الأمنية خلال فترة عملهم في شرطة الشارقة، كما قام بتقليد الرتب الجديدة لـ (97) ضابطاً ممن شملهم قرار الترفيع.

وفي كلمة قائد عام شرطة الشارقة بهذه المناسبة وجه الضباط المقلدين الى أخذ النصائح والتوجيهات وتجارب السنين من فئة المكرمين المتقاعدين.

كما دعا الضباط المقلدين إلى المضي قدماً لتحقيق أهداف المسيرة التي تنتهجها القيادة العامة لشرطة الشارقة انطلاقاً من إستراتيجية وزارة الداخلية وأداء واجباتهم بقدر كبير من الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وتجاه أفراد المجتمع للارتقاء بالعمل الشرطي إلى أعلى مستوياته لتقديم أفضل الخدمات بأفضل الطرق ليواكب المتغيرات والتطورات الراهنة خدمة للوطن وتحقيقاً للأمن وللمواطنين والمقيمين بالدولة.

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