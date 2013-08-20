وزارة البيئة توقع اتفاقية تعاون مع شؤون البلاط العماني

وقعت وزارة البيئة والمياه اتفاقية مع شؤون البلاط السلطاني العماني حول المساهمة ببيانات عن زراعة المانجو "الانبا" بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمقر ديوان الوزارة بدبي، ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين الشقيقين.

وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سلطان بن علوان الحبسي وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي، فيما وقعها من جانب شؤون البلاط السلطاني العماني مبارك بن حارث المحروقي مدير عام الشؤون القانونية والدراسات بمكتب الأمين العام بشؤون البلاط السلطاني العماني، وذلك بحضور المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية وعدد من المسؤولين من الطرفين.

وأفاد بن علوان، أنه وبموجب الاتفاقية، سيعمل الجانب العماني على إعداد موسوعة علمية عالمية عن شجرة المانجو "الانبا" لتكون مرجعا علميا عن هذه الفاكهة، كما أنها تعد إضافة أكاديمية في مجال البحث العلمي والدراسات ذات العلاقة، حيث ستساهم الوزارة في تلك الموسوعة بإعداد فصل كامل عن مناطق زراعة المانجو في الدولة، وأصناف المانجو المنتشرة والمهمة فيها، بما في ذلك توزيعها الجغرافي، والمساحات المزروعة فيها، وعدد الأشجار، والبيانات الزراعية ذات العلاقة، هذا بالإضافة إلى توفير المراجع والاحصائيات الموثقة والرسمية وكافة المعلومات والبيانات المتاحة عن المانجو وذلك بهدف المساهمة في إثراء هذا العمل.

مهام التصوير

وأضاف بأن الوزارة سوف تقوم بمهام التصوير الضوئي الدقيق، والوصف العلمي لكل صنف من الأصناف وفق الشروط والأوضاع والأنواع المحددة في الموصف الفني ويشتمل تصوير الثمار، البذور، الشماريخ الزهرية، الأوراق، النموات الحديثة، هيئة الشجرة كاملة مع تصويرها بالأزهار والثمار وبدون ذلك، وبالإضافة إلى ذلك سيتم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.

توثيق الأصناف

ومن جهته أعرب مبارك المحروقي مدير عام الشؤون القانونية والدراسات بمكتب الأمين العام، عن مدى حرص سلطنة عمان في التعاون بين الدول الشقيقة في إعداد هذه الموسوعة العلمية العالمية، والتي تسهم في توثيق المعلومات الزراعية وخاصة ما يتعلق بشجرة المانجو "الانبا"، التي تعد إحدى الأصناف المحلية الهامة في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أفاد المحروقي أن تلك الموسوعة العلمية متخصصة في توثيق أصناف المانجو في العالم، وتستهدف الباحثين والمزارعين والمستهلكين كما تستهدف المعنيين والمهتمين بالزراعات المنزلية وتستهدف أيضا العامة ، وضمن فوائد إصدار الموسوعة معرفة الأصناف ومدى تحملها للعوامل البيئية المختلفة والملوحة والجفاف، وتغيرات المناخ، وتشتمل الموسوعة أيضا على توصيف الثمار ولونها وطعمها وكمية الألياف الموجودة في لب الثمرة، وأضاف إن هذه الموسوعة المهداة للعالم المنتج للمانجو تحتوي على كل ما يخص شجرة المانجو من حيث الأنواع والتوزيع الجغرافي في العالم والآفات والأمراض التي تصيبها.

وأشار إلى أن عدد الدول المشاركة في تلك الموسوعة قد بلغ 60 دولة حيث تضمنت 10 مجلدات منها 4 مجلدات مصورة لكل الأصناف التي تتواجد في الدول المشاركة، والتي سيتم إصدارها باللغة العربية وترجمتها إلى ثلاث لغات وهي الانجليزية والفرنسية والإسبانية.