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دائرة الشؤون الإسلامية تنظم عمرة لـ 40 طالباً متميزاً

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دائرة الشؤون الإسلامية تنظم عمرة لـ 40 طالباً متميزاً دائرة الشؤون الإسلامية تنظم عمرة لـ 40 طالباً متميزاً

نظم " مشروع مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم " التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، رحلة أداء العمرة لـ/ 40 / طالبا متميزا استمرت خمسة أيام.

وقال عبدالله الكمالي مدير مشروع مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم رئيس البعثة، إن الرحلة تأتي في إطار حرص الدائرة على نشر الثقافة الإسلامية الوسطية بين الطلاب وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم ودراسة علومه.

وأضاف الكمالي إن الرحلة تضمنت إلقاء دروس علمية للطلاب عن مناسك العمرة وأعمالها وصفتها وبعض المسائل الفقهية..كما تم وضع جدول خاص لمراجعة الذكر الحكيم أثناء فترة الرحلة وسط أجواء مفعمة بالإيمان.

وذكر أن إدارة المشروع قدمت لأفراد البعثة دورة تدريبية في مناسك العمرة من أجل تقديم أفضل الخدمات. رافق البعثة كل من حمد محمد عبدالرحمن تنفيذي أول مشروع مكتوم ومحمد علي العبري منسق أول مشروع مكتوم.

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