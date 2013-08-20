بن فهد: الاستفادة من التجارب الدولية لتعزيز الأمن الغذائي

التقى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه الدكتورة أسمهان الوافي مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية، لاستعراض أهم النتائج الرئيسية لعمل المركز خلال المرحلة السابقة، والمرئيات المستقبلية للمشاريع المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالدكتورة أسمهان الوافي، مشيداً بالجهود التي يبذلها مركز الزارعة الملحية من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بما يتلاءم مع الموارد الطبيعية المتاحة في دولة الامارات العربية المتحدة.

وتطرقت الدكتورة أسمهان الوافي لتجربة زراعة بذور الكينوا في الأراضي المالحة، والتي تنتشر زراعتها في دول أمريكا الجنوبية كأحد المحاصيل البديلة للقمح، كما وأشارت إلى تجربة زراعة البطاطا في دولة كوستاريكا، وتجربة المملكة المغربية في الواحات وزراعة النخيل، والتي تأتي ضمن جهود تلك الدول في مجال استنباط أصناف زراعية متحملة للملوحة وإمكانية الاستفادة منها وتطبيقها في الدولة، ومن جانبه رحب معالي الوزير بإمكانية الاستفادة من تجارب تلك الدول في مجال زراعة هذه المحاصيل في محطات الابحاث التي تديرها الوزارة، والتي تساهم أيضا في تعزيز معدلات الامن الغذائي من خلال الانتاج المحلي . حضر اللقاء من جانب الوزارة سلطان بن علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية بالوكالة والمهندس سيف الشرع الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية والسيدة انتصار الفلاسي مدير إدارة التعاون الدولي بالوكالة، والدكتور أحمد الشريف نائب المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية.