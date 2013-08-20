مرور أبوظبي: توعية 3 ملايين شخص عبر الانترنت

كشفت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن نحو 3 ملايين و360 ألفا و765 شخصا وصلتهم نشرات التوعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت ضمن حملة التوعية الرمضانية التي أطلقتها المديرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك والتويتر واليوتيوب" وذلك ضمن برنامج مرور أبوظبى للحد من الحوادث المرورية "معا".

إحصاءات

وأفاد العميد مهندس حسين احمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي بأن عدد المشاركين فى الحملة عبر الفيسبوك بلغ 2,004,265 مشارك، وبلغ سقف الإعجاب والتعليقات والمشاركات حاجز 20,000 ألفاً، وعدد المتابعين 40,000 ألفاً. كما بلغ عدد الانطباعات الإجمالية للحملة عبر تويتر 1,250,000، وعدد التفاعلات 43,000 ألفاً. في حين وصل عدد مشاهدي الأفلام التثقيفية عبر اليوتيوب 3,500 مشاهد

وأوضح الحارثى أن أهداف تلك الحملة تمحورت حول تجسيد استراتيجية المديرية في الوصول إلى أعلى مستويات السلامة من خلال الاستفادة من المعاني التى يجسدها شهر رمضان الفضيل بما يعزز الشراكة المجتمعية و ينعكس إيجاباً على السلوك المروري بمخاطر الحوادث المرورية وأن السلامة المرورية هي مسؤولية كل فرد.

معاً

وأفاد أن الحملة، التي تندرج تحت مظلة برنامج "معاً" للحد من الحوادث المرورية، تضمنت جملة من الأنشطة تنوعت ما بين توزيع نشرات وبطاقات وبروشورات ونشر برامج توعوية و أفلام تثقيفية وأدعية دينية ونصائح حول ضرورة التقيد بإجراءات السلامة وتقديم مسابقات عبر الإذاعات المحلية وإطلاق مسابقة "معاً" الرمضانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوزيع جوائز على الفائزين.

برامج

وأوضح الحارثي أن برامج التوعية المجتمعية خلال شهر رمضان هدفت في مجملها إلى التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي السائق والمشاة وسلامة المركبة باعتبارها شأنا عاما يهم جميع قطاعات المجتمع، مشيراً إلى أنها كانت تحمل في طياتها رسائل توعية مرورية حول ضرورة ربط حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة ومخاطر تجاوز الإشارة الضوئية وعدم تعطيل حركة السير بالقرب من مراكز التسوق ودور العبادة. وأكد الحارثي حرص المديرية على توظيف التوعية المجتمعية تعزيزاً لعملية التواصل مع الجمهور من سائقين ومشاة والارتقاء بالمشهد المروري في إمارة أبوظبي. وقال إن المديرية كانت تنشر يومياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامج "معاً" دعاءً دينياً ونصيحة مرورية، تناولت القضايا المرورية الأكثر إلحاحاً على مدار 28 يوماً من أيام الشهر الفضيل.

تثقيف

كما بلغ عدد الأفلام التثقيفية 59 فيلماً، توزعت ما بين تعريف لبعض المساجد المنتشرة في الإمارة وأدعية دينية وتوثيق توزيع أفراد مديرية أبوظبي الكتيبات والنشرات على المصلين في المساجد والجمهور في مراكز التسوق. كما شملت البرامج الميدانية توعية مختلف شرائح المجتمع وتوزيع المطبوعات والنشرات التوعوية في كل من أبوظبى والعين والمنطقة الغربية وتم من خلالها توزيع مطبوعات بكل من المارينا مول وجامع الشيخ زايد الكبير ومول العين ومسجد الشيخة سلامة ومراكز التسوق في مدينة أبوظبي والعين و المنطقة الغربية. وبلغ عدد النسخ الموزعة 20.000 ألف كتيب و 10.000 آلاف بروشور و 3000 بطاقة.

وأشار الحارثى إلى أن برامج التوعية المجتمعية خلال شهر رمضان شملت إطلاق مسابقة " عبر الصفحتين الرسميتين لحملة "معاً" عبر الفيسبوك والانستجرام. موضحاً أن الهدف من المسابقة تركّز على إيجاد بيئة تنافسية بين المشاركين وإقصاء أي سلوكيات سلبية لا تعكس التزام المجتمع من مواطنين ومقيمين بالقوانين والأنظمة والإسهام في إرساء النظم والقواعد المرورية.

فئات المسابقة

أفاد العميد مهندس حسين احمد الحارثي أن المسابقة تضمنت ثلاث عشرة فئة كانت كالتالي: أفضل صورة لشخص ملتزم بحزام الأمان، أفضل صورة لقياس ضغط الإطارات، أفضل صورة لشخص مرافق للسائق ملتزم بحزام الأمان، أفضل صورة لرّكاب في المقاعد الخلفية ملتزمين بحزام الأمان، أفضل صورة تعرض المكان الآمن لوضع الهاتف المتحرك داخل المركبة وتضمنت المسابقة أفضل صورة تبين وجود الإطار الاحتياطي وأفضل صورة لشخص يمسك بيد شخص آخر لعبور منطقة المشاة أفضل صورة تظهر الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة نظيفاً، أفضل صورة للوضعية الصحيحة لمرآة المركبة، أفضل صورة تبين عملية فحص أضواء المركبة قبل تحرك المركبة.