هيئة الأعمال الخيرية تقدم دعماً مالياً لمدرسة مكفوفين في فلسطين

قدمت هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية منحة مالية لصالح جمعية تأهيل ورعاية الكفيف في محافظة جنين الفلسطينية.

وسلم إبراهيم راشد مدير مكتب هيئة الأعمال الخيرية في الضفة الغربية شيكا بالمبلغ لصالح تطوير الجمعية وخدماتها.

وقال خلال حفل أقيم بهذه المناسبة "إن جمعية الكفيف في جنين تمثل نموذجا للعطاء والتفاني، وتعددت أوجه دعمها من قبل الهيئة التي ستبقى إلى جانبها لأنها النور الذي ينير للأطفال الكفيفين ضوء الأمل وشمعة الإرادة ".

من جهتها ثمنت لطيفة النفاع رئيسة جمعية رعاية وتأهيل الكفيف الخيرية المشرفة على مدرسة النور في مدينة جنين..الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الهيئة الإماراتية في نجدة فئة الكفيفين، حيث تقدم لهم الكساء والغذاء وقبلها قدمت للجمعية طابعات بيركنز وطابعة إلكترونية للمناهج الدراسية.

وتحدثت مديرة مدرسة النور سمر ابو الوفا عن الاحتياجات الكبيرة التي لازالت تحتاجها الجمعية لتقديم خدماتها المتميزة للكفيفين باعتبارها أول جمعية فلسطينية تقدم خدمات تعليمية لهم، حيث نسبة الإعاقة في جنين هي الأعلى فلسطينيا.