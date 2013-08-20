إجبار طفلك على تناول الطعام ينفره منه

تسأل قارئة ابنى فى نهاية الشهر السادس يرفض تناول الطعام ويظل يصرخ عند محاولتى إعطائه إياه فكيف يمكننى التغلب على هذا الأمر.

يجيب على هذا التساؤل دكتور عماد شكرى استشارى أمراض الأطفال قائلا من المعتاد رفض الأطفال للطعام فى نهاية الشهر السادس، وذلك يكون راجعا لعدة أسباب فقد يلجأ الطفل لغلق فمه كلما حاولتى إعطاءه الطعام وهذه الحركة تشير إلى تطور الإدراك الذهنى، وقد يكون ذلك طاهرة إرادية من أجل مزيد من الحنان وفى بعض الأحيان يكون لا إراديا بسبب فقدان الحنان وهذا يتطلب من الأم الترغيب المستمر لابنها فى الطعام مع تحبيبه المستمر فيه، كما ينبغى عليكى عدم فرض الطعام على طفلك وإذا كان طفلك يعانى من ذلك فحاولى عدم إظهار القلق بالنسبة له مع محاولتك التحدث إليه وتدليله أثناء تناوله الطعام مع ضرورة تنويع الأغذية التى يتناولها ويمكن إعطائه فاكهة مع خلطها باللبن أو البسكويت.

وبعض الأمهات تخطأ فى اعتقادها أن كثرة إعطاء طفلها الطعام مفيد له ولكن هذا غير مجد على الإطلاق بل يأتى بنتائج سلبية كثيرة وقد يتطور الأمر إلى محاولة إجبار طفلها على تناول الطعام مما يخلق نوعا من نفور الطفل من الطعام لذا حاولى التعامل معه فى كل الحالات التى يرفض ويقبل فيها الطعام بنوع من الفهم والوعى.