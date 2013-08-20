جامعة القناة تنظم مؤتمر الإبداع الرياضى

تستضيف جامعة قناة السويس فعاليات مؤتمر الإبداع الرياضى بالتعاون مع قطاع التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية، وهو امتداد للتعاون مع جائزة "محمد بن راشد آل مكتوم" للإبداع الرياضى، وذلك فى الفترة من 13-15 نوفمبر 2013 بفندق جولى فيل الجولف بمدينة شرم الشيخ برعاية الدكتور محمد محمدين رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور نادر شلبى عميد كلية التربية الرياضية بالعريش، ومقرر المؤتمر، إن رسالة المؤتمر تنبثق من أهمية استخدام البحث العلمى بمختلف اتجاهاته ومجالاته بهدف مواكبة الرياضة العربية للتقدم الحادث فى مختلف العلوم للنهوض بمجالات الممارسة الرياضية والتنافسية للوصول إلى مستويات المنافسة العالمية وتحقيق حلم الذهب الأوليمبى.

وأوضح د. شلبى أن أهداف المؤتمر:

> - استخدام البحث العلمى لعلوم التربية الرياضية والرياضة لتطوير المستويات البدنية والحركية والمهارية والنفسية والاجتماعية والإدارية لرياضة المستويات العليا لتحقيق الإنجاز الأوليمبى.

> - دراسة مشكلات ومعوقات التربية الرياضية والرياضة العربية واقتراح إستراتيجيات مستقبلية لمواجهة المشكلات والمعوقات.

> - الحرص على تحقيق نتائج وتوصيات الأبحاث العلمية فى القطاع الرياضى بمختلف مجالاته مع إعداد قاعدة بيانات بتلك النتائج وربطها بجميع المنظمات والهيئات العربية المعنية.

> - تأصيل استخدامات التكنولوجيا الحديثة فى تطوير أداء المستويات الرياضية العليا.

وأضاف د. شلبى أن البحوث والأعمال المقدمة هى:

> بحوث وأعمال فردية، بحوث وأعمال جماعية، وبحوث وأعمال مؤسسية، بالإضافة إلى جوائز مادية لبعض البحوث المميزة، وسوف يتم ترشيح البحوث المميزة لمسابقة جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى.

وكشف د. شلبى أن المشارك سيحصل على شهادة مشاركة فى المؤتمر معتمدة من جامعة قناة السويس وقطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات وجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإبداع الرياضى – دبى ، مضيفا أن لغة المؤتمر اللغة العربية هى اللغة الرسمية للمؤتمر ويمكن قبول البحوث باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وأضاف شلبى أن البحوث المتميزة سوف تحصل على جوائز مالية وشهادات تقدير من قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات وجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإبداع الرياضى – دبى.

وعن محاور المؤتمر أوضح الدكتور نادر شلبى:

> أولا: محور التدريب الرياضى – استخدام البحث العلمى فى مجال التدريب الرياضى بمختلف جوانبه لانتقاء وإعداد الأبطال الأولمبيين وآلية تأهيلهم للحصول على المجد الأوليمبى.

> ثانيا: محور الرياضة المدرسية – استخدام البحث العلمى فى مجال الرياضة المدرسية كقاعدة لاكتشاف وانتقاء ورعاية الموهوبين والمساهمة فى وصولهم للمستويات العليا.

> ثالثا: محور الإدارة الرياضية والترويح:- استخدام البحث فى مجال الإدارة الرياضية وعلم النفس والاجتماع والتقويم والترويح الرياضى للكشف على المشكلات والمعوقات المرتبطة بالتربية الرياضية والرياضة وسبل تطويرها.