أهالي المنوفية يشيعون جنازة المجند الشهيد عبد الرحمن حسن

ودع الالاف من اهالى محافظة المنوفية جنازة الشهيد “عبد الرحمن حسن” شهيد الامن المركزى الذى لقى مصرعة صباح الاتنين فى مذبحة رفح والتى راح ضحيتها 25 شهيد منهم 21 من ابناء محافظة المنوفية .

> حيث صلى الجنازة اللواء سعيد توفيق ابو حمد مدير امن المنوفية وبحضور عدد من قيادات مديرية الامن والمحافظة امام مبنى الديوان العام لمحافظة المنوفية وبحضور ما يزيد عن ال10 الالاف مناهالى المحافظة .

> حيث استقبل الاهالى جثمان الشهيد بهتافات “ياشهيد نام واتهنا “”ياشهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح “”الاخوان بلطجية الاخوان بلطجية ” “يارب ياعليم دمر كل الارهابيين “”الله اكبر “.