عاجل| "أون تي في" تعرض فيديو القبض على "بديع"

كتب : فاطمة النشابي منذ 1 دقيقة
بثت قناة "أون تي في"، فيديو حصري لها من لحظات القبض على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
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