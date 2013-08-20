عاجل| "أون تي في" تعرض فيديو القبض على "بديع"

كتب : فاطمة النشابي منذ 1 دقيقة

القبض على محمد بديع

بثت قناة "أون تي في"، فيديو حصري لها من لحظات القبض على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

الأخبار المتعلقة:

صفحة "الداخلية" تؤكد القبض على بديع.. والرواد: الله أكبر ولله الحمد

أبوحامد: جرائم بديع تكفي لإعدامه.. وانتظروا انتقام الشعب المصري

العثور على عملات أجنبية وسلاح ناري بحوزة بديع أثناء القبض عليه

عاجل بالصور| القبض على محمد بديع وأحد قيادات حماس في شقة بمنطقة "رابعة"