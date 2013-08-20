أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| فيلم The Butler يتصدر شباك التذاكر الأمريكي بـ25 مليون دولار في أسبوعه الأول

Google+ Print
بالصور| فيلم The Butler يتصدر شباك التذاكر الأمريكي بـ25 مليون دولار في أسبوعه الأول بالصور| فيلم The Butler يتصدر شباك التذاكر الأمريكي بـ25 مليون دولار في أسبوعه الأول

كتب : عمرو عز الدين الثلاثاء 20-08-2013 01:18

تصدر الفيلم الجديد Lee Daniels' The Butler شباك التذاكر الأمريكي في أسبوعه الأول مسجلا 25 مليون دولار، وهو من إخراج لي دانيالز وبطولة فورست ويتكر وأوبرا وينفري وجون كوزاك.

وحافظ الفيلم الكوميدي We're the Millers على المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات وصلت إلى 18 مليون دولار، والفيلم بطولة جنيفر أنيستون وجيسون سوديكيس ومن إخراج مارشال ثربر.

وتراجع فيلم الحركة والخيال العلمي Elysium للنجم مات ديمون من المركز الأول إلى المركز الثالث في أسبوع عرضه الثاني، محققا 13.7 مليون دولار، والفيلم بطولة جودي فوستر ومن إخراج نيل بلومكامب.

وجاء في المركز الرابع الفيلم الجديد Kick-Ass 2 مسجلا 13.5 مليون دولار، وذلك خلال أسبوع عرضه الأول، الفيلم من إخراج جيف وادلو وبطولة آرون تايلور جونسون وجيم كاري وكلوي جرايس موريتز وكريستوفر مينتز-بلاس.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة Planes من المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس بإيرادت بلغت 13.4 مليون دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد