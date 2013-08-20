بالصور| فيلم The Butler يتصدر شباك التذاكر الأمريكي بـ25 مليون دولار في أسبوعه الأول

كتب : عمرو عز الدين الثلاثاء 20-08-2013 01:18

تصدر الفيلم الجديد Lee Daniels' The Butler شباك التذاكر الأمريكي في أسبوعه الأول مسجلا 25 مليون دولار، وهو من إخراج لي دانيالز وبطولة فورست ويتكر وأوبرا وينفري وجون كوزاك.

وحافظ الفيلم الكوميدي We're the Millers على المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات وصلت إلى 18 مليون دولار، والفيلم بطولة جنيفر أنيستون وجيسون سوديكيس ومن إخراج مارشال ثربر.

وتراجع فيلم الحركة والخيال العلمي Elysium للنجم مات ديمون من المركز الأول إلى المركز الثالث في أسبوع عرضه الثاني، محققا 13.7 مليون دولار، والفيلم بطولة جودي فوستر ومن إخراج نيل بلومكامب.

وجاء في المركز الرابع الفيلم الجديد Kick-Ass 2 مسجلا 13.5 مليون دولار، وذلك خلال أسبوع عرضه الأول، الفيلم من إخراج جيف وادلو وبطولة آرون تايلور جونسون وجيم كاري وكلوي جرايس موريتز وكريستوفر مينتز-بلاس.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة Planes من المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس بإيرادت بلغت 13.4 مليون دولار.