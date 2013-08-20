مصرع ثمانية فى تجدد أعمال عنف قبلية على الحدود بين الجزائر ومالى

تجددت أعمال العنف فى مدينة برج باجى مختار الواقعة أقصى جنوب الجزائر، وذلك رغم توقيع اتفاق بين القبائل العربية وقبائل الطوارق لإنهاء العنف ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" الجزائرية التى تصدر باللغة الفرنسية فى موقعها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت اليوم.

وقالت الصحيفة إن شخصين قتلا اليوم بعد أن قام رجل يقود سيارة ذات دفع رباعى بإطلاق النار على مجموعة من سكان هذه المدينة الواقعة 2200 كيلومتر جنوب العاصمة الجزائرية، على الحدود مع مالى.

وأضافت "الوطن" أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد إثر اندلاع اشتباكات مما يرفع عدد القتلى إلى 23 شخصا منذ اندلاع أعمال العنف القبلى فى هذه المدينة أسبوع واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الأمن ـ التى اعتقلت ما يقرب من أربعين شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع ـ تجد مشقة فى إعادة الهدوء إلى المدينة حيث تتجدد أعمال العنف فور انسحابها منها.